Istat, contributi negativi Cina (-4) e Turchia (-2,5%)

Su base annua, l'aumento dell'export è trascinato dagli Stati Uniti che a luglio raggiunge una crescita del 24,1%. Lo comunica l'Istat precisando che i paesi che forniscono i contributi maggiori all'aumento dell'export nazionale sono appunto Stati Uniti (+24,1%), Spagna (+13,8%), paesi Asean (+37,4%), Francia (+4,7%), Svizzera (+9,5%), Polonia (+12,5%) e Regno Unito (+9,0%). Soltanto Paesi Bassi (-7,8%), Cina (-4,0%) e Turchia (-2,5%) forniscono contributi negativi.