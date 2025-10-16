Istat, ad agosto export -1,1% sull'anno, verso Usa -21,1%

Ad agosto si registra un calo tendenziale per le esportazioni in termini monetari dell'1,1% a fronte di una riduzione delle importazioni del 3% ma il calo delle esportazioni verso gli Stati Uniti raggiunge il 21,1%. Lo rileva l'Istat. Ad agosto il saldo commerciale è positivo per 2.050 milioni di euro. Nel mese si stima una flessione congiunturale per le importazioni del 3,7% e delle esportazioni del 2,7%.

"I Paesi che forniscono i contributi maggiori alla flessione dell'export nazionale - scrive l'Istat - sono Stati Uniti (-21,1%), Turchia (-25,9%) e Cina (-16,3%)". Ad agosto sono scattati i nuovi dazi verso gli Stati Uniti. "All'opposto, sottolinea l'Istituto - Francia (+20,6%), Spagna (+9,4%), Paesi Bassi (+13,5%), Regno Unito (+7,3%) e Belgio (+8,8%) forniscono i contributi positivi più ampi" alle esportazioni.