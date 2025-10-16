Istat, a settembre prezzi -0,2% sul mese, +1,6% sull'anno

Nel mese di settembre 2025, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, evidenzia una variazione del -0,2% su base mensile e del +1,6% su base annua (come nel mese precedente), confermando la stima preliminare. Lo comunica l'Istat.
I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona, ovvero quelli del cosiddetto carrello della spesa, a settembre su base tendenziale decelerano da +3,4% a +3,1%, più di quanto indicato nei dati provvisori (3,2%), mentre quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto accelerano da +2,3% a +2,6 (2,7% nei dati provvisori).
L'inflazione acquisita per il 2025 è pari a +1,7% per l'indice generale e a +2,0% per la componente di fondo.