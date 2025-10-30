Giovedì 30 Ottobre 2025
La madre di tutte le battaglie
David Allegranti
La madre di tutte le battaglie
Ultima oraIstat, a settembre +67mila occupati sul mese, +176mila sull'anno
30 ott 2025
Istat, a settembre +67mila occupati sul mese, +176mila sull'anno

Il tasso di disoccupazione sale al 6,1%, per i giovani al 20,6%

A settembre si registra un aumento degli occupati pari a 67mila unità (+0,3%) su base mensile e pari a 176mila unità (+0,7%) su base annua. Lo comunica l'Istat, aggiungendo che, su base mensile, il tasso di occupazione sale al 62,7% (+0,2 punti).

"Il numero di occupati, pari a 24 milioni 221mila, è in crescita rispetto al mese precedente. Aumentano i dipendenti permanenti (16 milioni 551mila), calano quelli a termine (2 milioni 466mila) e risultano sostanzialmente stabili gli autonomi (5 milioni 204mila)", sottolinea l'Istituto di statistica.

Sempre su base mensile, il tasso di disoccupazione sale al 6,1% (+0,1 punti), quello giovanile al 20,6% (+0,9 punti). Il tasso di inattività scende invece al 33,1% (-0,3 punti).

