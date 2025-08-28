Istat, a giugno torna a salire fatturato industria e servizi

A giugno 2025 tornano a crescere, su base mensile, sia l'indice destagionalizzato del fatturato dell'industria, sia quello dei servizi, sia in valore che in volume. Lo fa sapere l'Istat, sottolineando però che l'andamento su base trimestrale è differente: nel secondo trimestre si registra, infatti, un arretramento congiunturale per l'industria, mentre si osserva una dinamica positiva per i servizi.

A giugno 2025 il fatturato dell'industria aumenta dell'1,2% in valore e dell'1,9% in volume. La crescita è dell'1,5% sul mercato interno (+2,7% in volume) e dello 0,4% su quello estero (+0,2% in volume). Per il settore dei servizi l'aumento è dello 0,9% in valore e dello 0,5% in volume, con dinamiche positive sia nel commercio all'ingrosso (+1,4% in valore e +1,3% in volume), sia negli altri servizi (+0,3% sia in valore sia in volume).

Nel mese di giugno, in termini tendenziali e al netto degli effetti di calendario, il quadro è positivo per entrambi i macrosettori, spiega l'Istat (+0,3% per l'industria, +3,6% per i servizi in valore). Nel complesso del primo semestre di quest'anno, invece, il fatturato registra una contrazione per l'industria rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (-0,4%), mentre risulta positivo per i servizi, sia in termini di valore sia in volume (+1,9%).