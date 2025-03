Istanbul vieta manifestazioni dopo arresto del sindaco Imamoglu

La Prefettura di Istanbul ha vietato fino al 23 marzo le manifestazioni politiche e letture pubbliche di comunicati stampa. La decisione giunge dopo l'arresto del sindaco Ekrem Imamoglu, sulla base di varie accuse tra cui di "corruzione" e "favoreggiamento nei confronti dell'organizzazione terroristica Pkk". Imamoglu, eletto sindaco con il maggior partito di opposizione Chp per due volte e ritenuto il principale avversario del presidente Recep Tayyip Erdogan, aveva annunciato di volersi candidare alle prossime elezioni presidenziali, in programma nel 2028, ed è stato recentemente messo sotto inchiesta per vari capi d'accusa.