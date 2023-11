Istagram e influencer Asia Valente, istruttoria antitrust

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti di Meta-Instagram e dell'influencer Asia Valente. Lo si legge in una nota secondo cui, in particolare, Meta avrebbe omesso di adottare misure adeguate per impedire la pubblicazione su Instagram di messaggi potenzialmente fuorvianti. Si ritiene, infatti, che Asia Valente pubblichi sul canale social foto e video di ristoranti, spa, hotel e altre strutture turistiche, con le quali potrebbe intrattenere rapporti commerciali, senza utilizzare alcuna dicitura che evidenzi la natura promozionale di tali contenuti.