Israeliana uccisa in Cisgiordania, uomo ferito gravemente

Una israeliana è stata uccisa e un uomo è stato ferito in un attacco a colpi d'arma da fuoco a sud di Hebron, vicino all'insediamento ebraico di Beit Hagai, in Cisgiordania. Nella vettura con i due - secondo i Servizi di pronto soccorso - c'era anche una bambina di circa 6 anni che è rimasta illesa. L'uomo, di circa 40 anni, sarebbe in gravi condizioni. L'auto stava transitando sulla strada 60 quando è stata affiancata da un'altra da cui sono stati sparati i colpi che hanno ucciso la donna e ferito l'uomo. L'auto dell'attentato si è poi dileguata. Posti di blocco sono stati istituiti dai soldati in tutta la zona. Quello di oggi è il secondo attentato in due giorni: sabato scorso sono stati uccisi altri due israeliani, padre e figlio, che si erano fermati ad una stazione di servizio di Huwara in Cisgiordania per far riparare e lavare la loro auto.