"Il Pd usa tutti i suoi canali internazionali per dare un contributo diplomatico per fermare il conflitto. Bisogna riprendere il processo di pace in Medio Oriente, quello che guarda alla soluzione politica dei due popoli in due Stati e appezziamo che anche il ministro Tajani abbia detto che l'impegno del governo va in questa direzione". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a Rtl 102.5