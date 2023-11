Israele,corridoio umanitario anche dallo Shifa per Gaza sud

Oggi, come annunciato dal portavoce militare Avichai Adraee in arabo su X, l'esercito israeliano ha assicurato un corridoio umanitario di 7 ore (fino alle 16:00 locali, le 15:00 in Italia) per la popolazione palestinese che desidera spostarsi da nord a sud della Striscia. Il corridoio interessato è quello di Salah ad Din. Adraee ha inoltre aggiunto che sarà garantito un passaggio sicuro dall'ospedale Shifa a Gaza City per chi vuole raggiungere Salah ad Din e che ci sarà una "pausa tattica" nelle operazioni militari (fino alle 14:00 ora locale) nei pressi del campo profughi di Jabalya, nel nord della Striscia, e del vicino quartiere di Izbat Malien.