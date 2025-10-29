Mercoledì 29 Ottobre 2025

Profeti di sventura
29 ott 2025
Israele vieta visite Croce Rossa a detenuti palestinesi

Katz: 'Danneggiano gravemente la sicurezza dello Stato'

Israele ha vietato al Comitato Internazionale della Croce Rossa di visitare i prigionieri palestinesi detenuti in base a una legge che prende di mira i 'combattenti illegali': lo ha dichiarato il ministro della Difesa Israel Katz. "Le opinioni che mi sono state presentate non lasciano dubbi sul fatto che le visite della Croce Rossa ai terroristi nelle carceri danneggerebbero gravemente la sicurezza dello Stato. La sicurezza dello Stato e dei nostri cittadini viene prima di tutto", ha affermato Katz, secondo una dichiarazione rilasciata dal suo ufficio.

