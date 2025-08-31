'Israele valuta annessioni Cisgiordania come rappresaglia'

Il governo israeliano sta seriamente valutando di annettere parti della Cisgiordania occupata come ritorsione per l'imminente riconoscimento della Palestina da parte di diversi Paesi occidentali. Lo scrive Axios citando tre funzionari israeliani, statunitensi ed europei. Secondo Axios, il ministro israeliano per gli Affari Strategici Ron Dermer e il ministro degli Esteri Gideon Sa'ar hanno riferito a diverse controparti europee che Israele potrebbe annettere parti della Cisgiordania se si procedesse con il riconoscimento. Secondo quanto riferito, il gabinetto di sicurezza israeliano dovrebbe discutere la questione oggi.