Israele: un soldato ucciso ieri dai palestinesi nella Striscia

Le Forze di difesa israeliane (Idf) affermano che un riservista è stato ucciso ieri pomeriggio in "un attacco condotto da terroristi palestinesi" contro le truppe di stanza nell'area di Rafah, nel sud Striscia di Gaza. Lo riportano i media dello Stato ebraico.

Il soldato ucciso è il sergente maggiore Yonah Efraim Feldbaum, 37 anni, dell'insediamento di Neria in Cisgiordania. Secondo un'indagine iniziale delle Idf, i terroristi hanno usato lanciarazzi e sparato con cecchini contro le forze che operavano nel quartiere di Jenina.

Hamas ha respinto ieri le accuse secondo cui i suoi combattenti avrebbero attaccato le truppe israeliane, promettendo di rispettare il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti con Israele.