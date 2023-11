Israele, 'trovato tunnel sotto ospedale Shifa a Gaza City'

Soldati israeliani hanno trovato un "tunnel terroristico" lungo 55 metri alla profondità di 10 metri sotto il complesso dell'ospedale al Shifa a Gaza City. Lo ha detto il portavoce militare. "Una profonda scala conduce all'ingresso dell'imbocco del tunnel, che è costituito - ha spiegato - da vari mezzi di difesa tra cui una porta anti esplosione e un foro da sparo. Questo tipo di porta viene usata dall'organizzazione terroristica Hamas per impedire alle forze israeliane di entrare nei centri di comando e nelle risorse sotterranee" dell'organizzazione. Il pozzo del tunnel è stato scoperto - ha continuato il portavoce mostrando immagini e video - nell'area dell'ospedale, "sotto un capannone, accanto a un veicolo contenente numerose armi tra cui lanciagranate, esplosivi e fucili Kalashnikov". Le truppe israeliane e le forze di sicurezza - ha spiegato - "stanno continuando a scoprire il percorso del tunnel". L'esercito ha anche allegato foto aeree dell'ospedale "vicino ad infrastrutture terroristiche di Hamas, inclusi ordigni esplosivi nel reparto di fisioterapia, una stanza per gli interrogatori nel reparto di cardiologia, armi e materiale di intelligence in quello di Risonanza magnetica e un imbocco di tunnel che era posto vicino il Padiglione del Qatar dell'ospedale". "Le evidenze - ha sottolineato - provano che numerosi edifici nel complesso ospedaliero erano usate da Hamas come copertura per attività per infrastrutture e attività terroristiche. Questa è ulteriore prova della cinica maniera con cui Hamas usa i residenti di Gaza come scudi umani per le loro terroristiche attività omicide".