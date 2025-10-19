Domenica 19 Ottobre 2025

Una manovra per la stabilità

Raffaele Marmo
Una manovra per la stabilità
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manovra testoPensioniBtp ValoreGazaRapina LouvreIncidente Asiago
Acquista il giornale
Ultima oraIsraele sospende l'ingresso degli aiuti a Gaza
19 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Israele sospende l'ingresso degli aiuti a Gaza

Israele sospende l'ingresso degli aiuti a Gaza

'Hamas ha violato il cessate il fuoco'

'Hamas ha violato il cessate il fuoco'

'Hamas ha violato il cessate il fuoco'

Israele ha deciso di bloccare l'ingresso di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza accusando Hamas di aver violato il cessate il fuoco attaccando l'Idf. Lo riporta Ynet che sottolinea che la sospensione degli aiuti durerà fino a nuovo avviso. Il piano umanitario previsto dall'accordo tra Israele e Hamas prevede l'ingresso di 600 camion di aiuti al giorno, che includono cibo, attrezzature mediche, carburante per il funzionamento dei sistemi essenziali e anche gas da cucina.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GazaHamas