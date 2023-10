Israele si congratula con Qatar per 'impegno umanitario'

''Mi compiaccio di dire che il Qatar sta diventando un elemento essenziale ed una parte in causa nella agevolazione di soluzioni umanitarie'': lo ha scritto oggi su 'X' il Consigliere israeliano per la sicurezza nazionale Tzachi Hanegb ''Gli sforzi diplomatici del Qatar sono di importanza cruciale in questi tempi''. Secondo la televisione pubblica israeliana Kan queste parole sono giunte dopo che dirigenti del Qatar hanno accennato oggi a possibili sviluppi nella liberazione di ostaggi israeliani trattenuti a Gaza.