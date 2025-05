Israele risponderà all'attacco missilistico degli Houthi, Netanyahu accusa l'Iran

Il primo ministro Benyamin Netanyahu ha dichiarato che Israele risponderà con forza all'attacco missilistico degli Houthi contro l'aeroporto Ben Gurion, attribuendo la responsabilità diretta all'Iran. "Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha assolutamente ragione. Gli attacchi degli Houthi provengono dall'Iran", ha scritto Netanyahu su X, condividendo un post del presidente americano in cui accusa Teheran di finanziare i ribelli yemeniti. "Israele risponderà all'attacco contro il nostro aeroporto principale e, in un momento e luogo a nostra scelta, anche ai loro padroni del terrore iraniani", ha aggiunto.