Israele, rischi energetici da conflitto, l'analisi di Urso

L'attacco ad Israele ha creato "una situazione di emergenza che rischia di far esplodere altre problematiche, in particolare quelle legate all'energia". Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, parlando a Rai News 24. "Come è accaduto con la guerra in Ucraina per il gas, così potrebbe accadere di nuovo, visto che da quei paesi del Nord Africa arrivano altre risorse - ha affermato il ministro - Dobbiamo considerare anche l'ipotesi di un'autonomia energetica del nostro Paese".