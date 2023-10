Israele rifiuta Hamas su ostaggi, "Terrorismo psicologico"

Il portavoce militare israeliano Daniel Hagari ha affermato che le dichiarazioni di Hamas riguardo uno scambio di ostaggi con palestinesi detenuti in Israele "sono una forma di terrorismo psicologico, concepito per diffondere pressione e terrore nelle famiglie degli ostaggi". Commentando le parole attribuite al leader di Hamas a Gaza, Yahya Sinwar, Hagari ha dichiarato: "Sinwar non è in grado di rilasciare comunicati". Il numero totale degli ostaggi è stato intanto aggiornato a 230, uno in più rispetto a ieri.