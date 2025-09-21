Domenica 21 Settembre 2025

Europa, ultima fermata

Agnese Pini
Europa, ultima fermata
Israele, riconoscimento Palestina mina possibilità di pace

La nota del Ministero degli Esteri

Il ministero degli Esteri israeliano condanna ufficialmente la dichiarazione "unilaterale" di riconoscimento di uno Stato palestinese da parte di alcuni paesi occidentali. "Israele respinge categoricamente la dichiarazione unilaterale di riconoscimento di uno Stato palestinese fatta dal Regno Unito e da altri paesi", ha affermato il ministero. "Questa dichiarazione non promuove la pace. Al contrario, destabilizza ulteriormente la regione e mina le possibilità di raggiungere una soluzione pacifica in futuro", si legge in una nota. (ANSA-AFP).

