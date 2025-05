Israele riapre gli accessi umanitari a Gaza dopo 70 giorni

Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar ha telefonato questa sera al collega Antonio Tajani per discutere il tema del blocco degli accessi umanitari (alimentari e sanitari) a Gaza. Il ministro Sa'ar ha annunciato al collega italiano che il Governo di Israele ha deciso di riaprire gli accessi a Gaza che erano bloccati da più di 70 giorni. Il ministro Tajani ha confermato che l'Italia conta sulla collaborazione del governo di Gerusalemme per rilanciare immediatamente il progetto umanitario "Food for Gaza". Lo comunica una nota della Farnesina.