Israele revocherà emergenza, è la prima volta dal 7 ottobre

Per la prima volta dall'attacco del 7 ottobre 2023, il ministro della Difesa Israel Katz ha deciso che la situazione di emergenza dichiarata nel sud di Israele verrà revocata. E' quanto si legge sul Times of Israel.

La "situazione speciale" ha consentito al Comando del Fronte Interno dell'esercito di limitare gli assembramenti e chiudere alcune aree. È stata dichiarata la mattina del 7 ottobre in tutto il Paese, ma da allora è rimasta in vigore solo nel sud. L'ordine scadrà domani e, per la prima volta in oltre due anni, non ci sarà alcuna "situazione speciale" attiva in Israele.

"Ho deciso di adottare la raccomandazione delle Idf e di revocare, per la prima volta dal 7 ottobre, la situazione speciale nel fronte interno", ha dichiarato Katz in una nota. Afferma che "la decisione riflette la nuova realtà della sicurezza nel sud del Paese, raggiunta grazie alle azioni decise e decise degli ultimi due anni delle nostre eroiche truppe contro l'organizzazione terroristica Hamas".