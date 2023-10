Israele, reclutamento influencer per la guerra sui social

I social network e l'influenza sull'opinione pubblica internazionale sono fondamentali nella guerra dei tempi moderni, motivo per cui Israele sta reclutando i blogger più importanti del Paese "a beneficio della difesa israeliana in tutto il mondo". Il Ministro degli Esteri Eli Cohen ha annunciato che molti di loro hanno già aderito alla richiesta: Arsen Ostrovsky, Noa Tishbi, Chen Mezig, Tali Eshkoli, Michael Dixon, Joe Zvuloni, Natalie Dadon, Emily Schrader, Michal Kotler-Wunsch e Fleur Hassan-Nahum. "Il mondo deve comprendere che la lotta dello Stato di Israele è la lotta della luce contro le tenebre, una cultura che desidera la vita contro i vili terroristi. Inoltre, gli influencer online possono sollevare il morale dei cittadini israeliani e rafforzare lo spirito di resilienza. Li ringrazio per il loro grande contributo. Sono veri patrioti - ha sottolineato Cohen - che agiscono per amore della patria e si prendono cura di tutti i cittadini di Israele".