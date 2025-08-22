Venerdì 22 Agosto 2025

La storia a piccoli passi

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Crisi MaseratiIncidente bambinoPensione a 64 anniMonica Maggioni RaiUcraina Russia
Acquista il giornale
Ultima oraIsraele, 'rapporto Onu falso e basato su dati di Hamas'
22 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Israele, 'rapporto Onu falso e basato su dati di Hamas'

Israele, 'rapporto Onu falso e basato su dati di Hamas'

'Non tiene conto dei nostri sforzi di assistenza umanitaria'

'Non tiene conto dei nostri sforzi di assistenza umanitaria'

'Non tiene conto dei nostri sforzi di assistenza umanitaria'

Israele afferma di "respingere fermamente" le conclusioni dell'ultimo rapporto dell'Ipc, sistema globale di monitoraggio della fame sostenuto dall'Onu, "in particolare l'affermazione sulla carestia a Gaza City". Il Coordinamento delle Attività Governative nei Territori (Cogat), l'organismo militare responsabile degli aiuti, afferma che "il rapporto è falso e si basa su dati parziali e di parte e su informazioni superficiali provenienti da Hamas, un'organizzazione terroristica". Prosegue definendo la valutazione dell'Ipc unilaterale accusandola di ignorare "gli ampi sforzi umanitari intrapresi a Gaza". "Fatti distorti minano la credibilità dell'Ipc", afferma Israele.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GazaHamas