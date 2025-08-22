Israele, 'rapporto Onu falso e basato su dati di Hamas'

Israele afferma di "respingere fermamente" le conclusioni dell'ultimo rapporto dell'Ipc, sistema globale di monitoraggio della fame sostenuto dall'Onu, "in particolare l'affermazione sulla carestia a Gaza City". Il Coordinamento delle Attività Governative nei Territori (Cogat), l'organismo militare responsabile degli aiuti, afferma che "il rapporto è falso e si basa su dati parziali e di parte e su informazioni superficiali provenienti da Hamas, un'organizzazione terroristica". Prosegue definendo la valutazione dell'Ipc unilaterale accusandola di ignorare "gli ampi sforzi umanitari intrapresi a Gaza". "Fatti distorti minano la credibilità dell'Ipc", afferma Israele.