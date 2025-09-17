Israele, 'raccomandazione Commissione Ue moralmente distorta'

Mercoledì 17 Settembre 2025

17 set 2025
"La raccomandazione della Commissione Ue, guidata dalla presidente Ursula von der Leyen, è distorta dal punto di vista morale e politico, e si spera che - come in passato - non venga adottata. Eventuali provvedimenti contro Israele riceveranno una risposta adeguata, anche se speriamo che non si arrivi a quel punto". Lo scrive su X il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar dopo l'annuncio sulla raccomandazione per la sospensione del sostegno bilaterale al governo israeliano. "Azioni contro Israele danneggerebbero gli stessi interessi dell'Europa. Israele continuerà a lottare, con l'aiuto dei suoi amici in Europa", ha aggiunto.

