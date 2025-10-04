Venerdì 3 Ottobre 2025

Gaza, campo largo mutilato
4 ott 2025
4 ott 2025
Israele, prepariamo attuazione prima fase piano Trump

Israele si sta preparando ad attuare la prima fase del piano in 20 punti del presidente Donald Trump per far tornare gli ostaggi e mettere fine alla guerra a Gaza. Lo afferma l'ufficio del premier Benjamin Netanyahu citato dai media israeliani. "Continueremo a lavorare in piena collaborazione con il presidente e il suo staff per terminare la guerra in conformità con i principi stabiliti da Israele che sono coerenti con la visione del presidente Trump", afferma Tel Aviv.

GazaGuerra