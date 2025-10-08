'Israele prepara visita Trump se l'accordo va in porto'

Israele si sta preparando alla possibilità che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump arrivi nel Paese nel caso venga firmato un accordo per la liberazione degli ostaggi e la tregua a Gaza. Lo rivela Ynet. In Israele si stima che Trump voglia recarsi nella regione per "celebrare" di presenza il grande risultato. Tutto dipende dall'esito dei colloqui di Sharm el-Sheikh, in Egitto, ma le indicazioni sono positive. L'Egitto, mediatore chiave nel processo, ha invitato Trump a partecipare alla cerimonia che potrebbe tenersi al Cairo.