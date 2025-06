Israele ordina all'esercito di avanzare a Gaza: ultimatum a Hamas

Il ministro della Difesa Israel Katz ha reso noto di aver ordinato all'Idf di "continuare ad avanzare a Gaza", "indipendentemente da qualsiasi negoziato". "Ho ordinato all'esercito di continuare ad avanzare a Gaza contro tutti gli obiettivi, a prescindere da qualsiasi negoziato, e di utilizzare tutti i mezzi necessari per proteggere i soldati e per eliminare e schiacciare gli assassini di Hamas", ha dichiarato in una nota. "O Hamas rilascia gli ostaggi o verrà annientato", ha aggiunto, secondo quanto riportano i media israeliani.