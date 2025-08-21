Giovedì 21 Agosto 2025

La paura di (stra)vincere

Giorgio Caccamo
La paura di (stra)vincere
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Ucraino arrestato RiminiUcraina RussiaIsraele GazaPensione a 64 anniPippo Baudo figli
Acquista il giornale
Ultima oraIsraele, oltre 250 camion di aiuti entrati ieri nella Striscia
21 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Israele, oltre 250 camion di aiuti entrati ieri nella Striscia

Israele, oltre 250 camion di aiuti entrati ieri nella Striscia

'Il contenuto ancora in attesa di ritiro al confine dentro Gaza'

'Il contenuto ancora in attesa di ritiro al confine dentro Gaza'

'Il contenuto ancora in attesa di ritiro al confine dentro Gaza'

Oltre 250 camion carichi di aiuti umanitari sono entrati ieri nella Striscia di Gaza attraverso i valichi di Kerem Shalom e Zikim. Lo ha reso noto il Cogat, l'organismo del Ministero della Difesa che coordina le questioni umanitarie nella Striscia, citato dai media locali.

Ieri le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali hanno inoltre raccolto aiuti per circa 390 camion dai valichi di frontiera di Gaza, per poi distribuirli, aggiunge l'ente israeliano. "Il contenuto di centinaia di camion è ancora in attesa di essere ritirato sul lato di Gaza dei valichi di frontiera", afferma il Cogat.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata