Israele, offerta a Hamas un'opzione per estendere tregua

- TEL AVIV, 27 NOV - Israele dice di aver offerto ad Hamas "un'opzione" per estendere la tregua. Il portavoce del governo israeliano Eylon Levy ha dichiarato di aver proposto ad Hamas un' "opzione per un'estensione" della tregua nella Striscia di Gaza. "Vogliamo ricevere altri 50 ostaggi oltre questa notte per riportare tutti a casa", ha dichiarato Levy ai giornalisti annunciando la mossa.