Israele, 'non andate alla partita del Maccabi a Bologna'

Il Consiglio per la Sicurezza nazionale israeliano ha invitato i connazionali ad evitare di assistere alla partita di basket del Maccabi Tel Aviv stasera a Bologna contro la Virtus, dopo l'attacco di ieri notte ai tifosi ad Amsterdam. Lo riferisce il Times of Israel. Secondo il Consiglio, continuano gli appelli online per fare del male a israeliani ed ebrei, scatenando il timore di attacchi simili alla gara di stasera a Bologna. Oltre a evitare la partita, si aggiunge, gli israeliani dovrebbero evitare il più possibile di indossare simboli ebraici identificativi.