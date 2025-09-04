Giovedì 4 Settembre 2025

L'attenzione sul ceto medio

Raffaele Bonanni
L'attenzione sul ceto medio
Ultima ora
Israele, niente visita di Macron se riconosce la Palestina
4 set 2025
4 set 2025
Israele, niente visita di Macron se riconosce la Palestina

Il ministro degli Esteri di Israele Gideon Sa'ar ha fatto sapere che non ci sarà alcuna visita del presidente francese Emmanuel Macron se la Francia non rinuncerà a riconoscere lo Stato palestinese. Il ministro ha detto al telefono al diplomatico francese Jean-Noel Barrot che "non c'è spazio" per una visita "finché la Francia persiste nella sua iniziativa e nei suoi sforzi che danneggiano gli interessi nazionali e di sicurezza di Israele". Parigi dovrebbe "riconsiderare la sua iniziativa" di riconoscere uno Stato palestinese entro la fine del mese poiché una tale mossa minerebbe tra l'altro la stabilità regionale. (ANSA-AFP).

