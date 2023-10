Israele, nessuna tregua durante trattative su ostaggi

Non ci sarà alcuna tregua a Gaza mentre Stati Uniti e Qatar lavorano per liberare i più di 200 ostaggi detenuti da Hamas nell'enclave assediata: lo ha dichiarato al canale televisivo Cnn un portavoce dell'esercito israeliano, Jonathan Conricus. Il funzionario ha affermato che "non erano a conoscenza" delle richieste degli Stati Uniti per un rinvio della prevista operazione di terra di Israele a Gaza, aggiungendo che sia Israele sia gli Stati Uniti desiderano che tutti gli ostaggi vengano liberati "il più velocemente possibile". "Non è possibile che gli sforzi umanitari abbiano un impatto sulla missione di smantellare Hamas", ha sottolineato.