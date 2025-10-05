Domenica 5 Ottobre 2025

Ultima oraIsraele, 'maltrattamenti su Greta? Sfacciate menzogne'
5 ott 2025
Israele, 'maltrattamenti su Greta? Sfacciate menzogne'

'Tutti i diritti tutelati, e lei stessa non ha fatto reclami'

"Le affermazioni riguardanti i maltrattamenti di Greta Thunberg e di altri detenuti della flottiglia Hamas-Sumud sono sfacciate menzogne. Tutti i diritti legali dei detenuti sono pienamente tutelati". Lo scrive su X il ministero degli Esteri israeliano. "È interessante notare che Greta stessa e altri detenuti si sono rifiutati di accelerare la loro espulsione e hanno insistito per prolungare la loro permanenza in custodia - aggiunge -. Greta inoltre non ha presentato reclamo alle autorità israeliane per nessuna di queste accuse ridicole e infondate, perché non si sono mai verificate".

