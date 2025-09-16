Martedì 16 Settembre 2025

Scongiurare nuovi casi Biagi

Maurizio Sacconi
Scongiurare nuovi casi Biagi
Israele, 'l'inchiesta Onu è falsa, commissari antisemiti'

'Si basa interamente sulle falsità di Hamas'

'Si basa interamente sulle falsità di Hamas'

'Si basa interamente sulle falsità di Hamas'

"Tre individui che agiscono come rappresentanti di Hamas, noti per le loro posizioni apertamente antisemite - e le cui orribili dichiarazioni sugli ebrei sono state condannate in tutto il mondo - hanno pubblicato oggi un altro falso 'rapporto' su Gaza". Lo scrive su X il ministero degli Esteri israeliano dopo il rapporto della Commissione d'inchiesta guidata da Navi Pillay. "Si basa interamente su falsità di Hamas, riciclate e ripetute. Queste invenzioni sono già state ampiamente smentite. Israele respinge categoricamente questo rapporto distorto e falso e chiede l'immediata abolizione di questa Commissione d'inchiesta".

