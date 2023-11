Israele, liberazione ostaggi non inizierà prima di venerdì

Il consigliere della sicurezza nazionale di Israele, Tzachi Hanegbi, ha detto che l'inizio della liberazione degli ostaggi è attesa non prima di venerdì. "I negoziati per il rilascio dei nostri prigionieri procedono e avanzano costantemente", ha sottolineato Hanegbi in un comunicato diffuso dall'Ufficio del primo ministro Benyamin Netanyahu. Il consigliere ha poi aggiunto che la fase del rilascio dell'accordo di cessate il fuoco va avanti come programmato e che la prima parte degli ostaggi israeliani sarà liberata venerdì.