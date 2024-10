L'attacco dell'Iran contro Israele "avrà delle conseguenze. Abbiamo dei piani e agiremo nel momento e nel luogo che sceglieremo". Lo ha detto il portavoce dell'esercito israeliano, Daniel Hagari, citato dai media. "Siamo in stato di massima allerta in difesa e in offensiva, proteggeremo i cittadini di Israele", ha aggiunto.