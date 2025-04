Israele lancia operazione militare in Siria per proteggere la popolazione drusa

Secondo le direttive del primo ministro, Benyamin Netanyahu, e del ministro della Difesa, Israel Katz, e con l'approvazione del capo di stato maggiore, l'Idf ha condotto un'operazione contro un gruppo estremista che si stava preparando a continuare ad attaccare la popolazione drusa nella cittadina di As-Suwayda, nella provincia di Damasco, in Siria. Parallelamente, è stato inviato un duro messaggio al regime siriano: 'Israele si aspetta che agisca per prevenire danni alla popolazione drusa'.

Lo rende un comunicato congiunto del premier e del ministro della Difesa israeliano. Nella nota congiunta, il premier israeliano e il ministro della Difesa dichiarano che "Israele non permetterà danni alla comunità drusa in Siria, in virtù del profondo impegno verso i nostri fratelli drusi in Israele, legati da vincoli familiari e storici ai loro fratelli drusi in Siria".

"Proprio nel Giorno della Memoria per i caduti delle guerre di Israele, in cui onoriamo il grande contributo della comunità drusa alla sicurezza di Israele e ricordiamo i caduti drusi che hanno sacrificato la propria vita per la difesa dello Stato di Israele, riteniamo di fondamentale importanza adempiere al nostro impegno verso la comunità drusa in Israele e alla difesa dei loro fratelli in Siria", conclude il comunicato.