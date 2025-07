Israele, 'la carestia a Gaza è progettata da Hamas'

Il governo israeliano ha dichiarato di non essere responsabile della cronica carenza di cibo a Gaza, accusando invece i militanti palestinesi di Hamas di aver deliberatamente creato una crisi. "A Gaza oggi non c'è un carestia causata da Israele", ha dichiarato il portavoce del governo David Mencer, dopo che oltre 100 organizzazioni umanitarie e per i diritti umani avevano lanciato l'allarme per una "carestia di massa" e avevano esortato Israele a sbloccare gli aiuti. "C'è una carenza artificiale, progettata da Hamas", ha aggiunto, accusando i militanti di impedire la distribuzione del cibo e di saccheggiare gli aiuti per sé stessi.