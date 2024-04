Israele-Iran, Fbi: nessuna minaccia credibile contro gli Usa

L'Fbi non ha osservato alcune minaccia specifica o credibile nei confronti degli Stati Uniti in seguito alle tensioni in Medio Oriente, esacerbate dall'attacco iraniano di stanotte contro Israele. Lo riporta Cnn citando alcune fonti, secondo le quali l'agenzia Usa comunque segue gli sviluppi della situazione. Neanche a New York, dove risiede il più alto numero di ebrei al di fuori di Israele, "ci sono minacce credibili": lo ha riferito il Dipartimento di Polizia della città.