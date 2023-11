Israele, intercettato missile contro città di Eilat

Un velivolo dell'Aviazione Israeliana ha intercettato e distrutto un missile lanciato verso la città israeliana di Eilat, dove poco prima erano risuonate le sirene di allarme. Lo ha fatto sapere l'Esercito, spiegando che il missile non è entrato in territorio israeliano. Nelle scorse settimane, come hanno ricordato i media, vari missili sono stati lanciati dal Mar Rosso verso Eilat da parte degli Huthi yemeniti, alleati dell'Iran.