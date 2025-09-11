Israele, intercettato altro missile Houthi dopo attacchi a Sanaa

L'esercito israeliano ha annunciato di aver intercettato stanotte un missile lanciato dallo Yemen, il giorno dopo un attacco israeliano contro siti Houthi yemeniti che ha causato 35 morti e 131 feriti, secondo i ribelli.

"Un missile lanciato dallo Yemen è stato intercettato dall'aeronautica militare israeliana", ha dichiarato l'esercito israeliano su Telegram. Le sirene di allarme hanno suonato come da protocollo sulle aree interessate.

I ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, lanciano regolarmente missili o droni verso Israele, la stragrande maggioranza dei quali viene intercettata. Quest'ultimo attacco arriva dopo che Israele ha affermato ieri di aver colpito "obiettivi militari" Houthi nella capitale Sana'a e nella provincia settentrionale di Jawf, causando 35 morti e 131 feriti.