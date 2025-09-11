Giovedì 11 Settembre 2025
La parabola del leader
Riccardo Brizzi
La parabola del leader
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Droni abbattuti PoloniaUcraina RussiaArticolo 4 NatoProtesta FranciaPellizzari Vuelta
Acquista il giornale
Ultima oraIsraele, intercettato altro missile Houthi dopo attacchi a Sanaa
11 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Israele, intercettato altro missile Houthi dopo attacchi a Sanaa

Israele, intercettato altro missile Houthi dopo attacchi a Sanaa

Lo ha annunciato l'esercito, sirene nella notte

Lo ha annunciato l'esercito, sirene nella notte

Lo ha annunciato l'esercito, sirene nella notte

L'esercito israeliano ha annunciato di aver intercettato stanotte un missile lanciato dallo Yemen, il giorno dopo un attacco israeliano contro siti Houthi yemeniti che ha causato 35 morti e 131 feriti, secondo i ribelli.

"Un missile lanciato dallo Yemen è stato intercettato dall'aeronautica militare israeliana", ha dichiarato l'esercito israeliano su Telegram. Le sirene di allarme hanno suonato come da protocollo sulle aree interessate.

I ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, lanciano regolarmente missili o droni verso Israele, la stragrande maggioranza dei quali viene intercettata. Quest'ultimo attacco arriva dopo che Israele ha affermato ieri di aver colpito "obiettivi militari" Houthi nella capitale Sana'a e nella provincia settentrionale di Jawf, causando 35 morti e 131 feriti.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata