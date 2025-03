Israele intercetta missili Houthi: allerta a Tel Aviv e Gerusalemme

Due missili balistici lanciati contro Israele dagli Houthi, i ribelli yemeniti sostenuti dall'Iran, sono stati intercettati con successo dalle difese antiaeree di Israele: lo afferma l'Idf precisando che i missili sono stati abbattuti prima di attraversare i confini del Paese. Non si hanno notizie immediate di feriti o danni nell'attacco ma le sirene hanno risuonato in tutto il centro di Israele, a Tel Aviv e Gerusalemme e in numerose città circostanti, nonché in diversi insediamenti israeliani in Cisgiordania.

Le sirene d'allarme hanno suonato all'aeroporto di Tel Aviv e in altre zone di Israele. Nell'affollato aeroporto Ben Gurion si sono udite esplosioni. Migliaia di persone, in partenza per le vacanze di Pasqua, si sono rifugiate nei ricoveri. Un volo della Ita Airways, in atterraggio a Tel Aviv, è stato costretto ad allontanarsi sul mare. Tutti i voli sono stati temporaneamente sospesi al Ben Gurion.