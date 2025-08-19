Israele insiste, 'chiediamo rilascio di tutti gli ostaggi'

Israele insiste nella richiesta del rilascio di tutti gli ostaggi di Gaza. Lo ha riferito una fonte del governo Netanyahu. "La politica di Israele è coerente e non è cambiata. Israele chiede il rilascio" di tutti gli ostaggi "in conformità con i principi stabiliti dal governo per porre fine alla guerra", ha affermato la fonte quando le è stato chiesto della nuova proposta dei mediatori per una tregua a Gaza, che include un rilascio parziale degli ostaggi detenuti nel territorio palestinese, e che Hamas ha accettato. "Siamo nella fase decisiva finale contro Hamas e non lasceremo indietro nessun ostaggio", ha aggiunto la fonte.