Israele indaga sul fallimento della difesa aerea contro il missile dallo Yemen

L'esercito israeliano sta indagando sulle ragioni della mancata intercettazione del missile balistico lanciato oggi dallo Yemen e caduto dentro il territorio dell'aeroporto Ben Gurion: dai primi dati emerge che i sistemi di difesa aerea Arrow 3 e Thaad non hanno individuato il missile mentre era in volo, che è quindi esploso nell'area del terminal 3. Lo riferisce il notiziario di Channel 12. "Questo è il primo missile che non abbiamo individuato dalla ripresa dei combattimenti", ha dichiarato una fonte della sicurezza all'emittente.