Israele, Hamas ha trasformato Gaza in una trappola terroristica

"Negli ultimi 16 anni Hamas ha trasformato ogni centimetro di Gaza in una trappola terroristica. Israele sta combattendo una guerra che non ha voluto. Hamas e' completamente responsabile per la situazione a Gaza". Lo ha detto l'ambasciatore israeliano all'Onu, Gilad Erdan, alla riunione del Consiglio di Sicurezza su Gaza, indossando ancora sul petto la Stella Gialla che ha creato polemiche anche nel suo Paese.