Domenica 19 Ottobre 2025
Rossi e Indy, miti senza fine
Leo Turrini
Israele, 'Hamas continua a violare il cessate il fuoco'
20 ott 2025
  3. Israele, 'Hamas continua a violare il cessate il fuoco'

Israele, 'Hamas continua a violare il cessate il fuoco'

'Terroristi hanno oltrepassato la linea gialla'

Il ministero degli Esteri israeliano ha accusato Hamas di continuare "deliberatamente" a violare il cessate il fuoco a Gaza, accusando i presunti "terroristi di Hamas" di aver oltrepassato la linea gialla a est di Gaza City e di "rappresentare una minaccia" per le truppe israeliane.

Stamattina l'Idf ha fatto sapere che le forze armate hanno aperto il fuoco sui due gruppi.

Israele ha avvertito i palestinesi di non oltrepassare la linea che delimita la sua area di controllo a Gaza, ma l'area non è delimitata con dei marcatori visibili.

