Israele ha ricevuto il corpo di un ostaggio da Hamas

Israele ha ricevuto il corpo di un ostaggio restituito da Hamas. Lo rende noto l'ufficio del Primo Ministro. Stando a quanto riporta il Times of Israel, che cita l'ufficio del Primo ministro, le truppe dell'Idf nella Striscia di Gaza hanno ricevuto poco fa dalla Croce Rossa una bara, con il corpo apparentemente di un ostaggio morto. La bara era stata ritirata dalla Croce Rossa da Hamas a Khan Younis. L'Idf ora ispezionerà la bara prima di drappeggiarla con una bandiera israeliana e tenere una breve cerimonia guidata da un rabbino militare. I resti saranno poi portati all'istituto forense Abu Kabir di Tel Aviv per l'identificazione e la conferma che appartengano a un ostaggio ucciso.