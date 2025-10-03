Israele, 'già espulsi 4 italiani, gli altri quanto prima'

"Sono in corso le procedure per concludere la provocazione Hamas-Sumud e finalizzare l'espulsione dei partecipanti a questa farsa. Sono già stati espulsi 4 cittadini italiani. Gli altri sono in fase di espulsione. Israele desidera porre fine a questa procedura il più rapidamente possibile". Lo scrive il ministero degli Esteri israeliano su X postando foto "di Greta Thunberg e degli altri partecipanti a questa provocazione mentre arrivano in Israele". "Sono tutti sani e salvi", aggiunge. "Come hanno ripetutamente affermato Israele, Italia, Grecia e il Patriarcato latino di Gerusalemme, qualsiasi aiuto trasportato da queste imbarcazioni, per quanto piccolo, avrebbe potuto essere trasferito pacificamente a Gaza. Questa non era altro che una provocazione", conclude il post.