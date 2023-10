Israele, estirpare Hamas per scoraggiare islamismo violento

La guerra di Israele deve "sradicare" il movimento islamico palestinese Hamas per scoraggiare l'islamismo violento in tutto il mondo. Lo ha detto il ministro dell'intelligence israeliano Gila Gamliel in un'intervista esclusiva all'Afp. "Dobbiamo sradicarlo affinché non accada di nuovo, affinché non diventi un'idea per gli altri nel mondo", ha precisato il ministro, riferendosi agli attacchi senza precedenti di Hamas contro Israele.